الأحوال المدنية تخصص رقماً للأردنيين المقيمين خارج المملكة عبر تطبيق واتساب للحالات المستعجلة

الوكيل الاخباري - أعلن مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش عن تخصيص رقم للأردنيين المقيمين خارج المملكة للحالات المستعجلة لتلقي الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بسير العمل والاجراءات في دائرة الأحوال المدنية والجوازات وذلك عبرتطبيق (واتساب) على الرقم (0787666620)



مبيناً ان التواصل والتراسل مع الرقم أعلاه يكون للحالات الطارئة التي لا تقبل التأجيل ولا تحتمل التأخير وأضاف العموش أنه بإمكان كافة المواطنين داخل المملكة وخارجها تقديم ملاحظاتهم على الخط الساخن واتساب للدائرة على الأرقام (0792004444)، (0786007777) مشيرا إلى أنه تم تخصيص فريق من مديرية العلاقات العامة و الإعلام للرد على كافة الاستفسارات والملاحظات ومتابعتها.

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