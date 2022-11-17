الأحوال تكشف عن أكثر اسماء أطلقها الأردنيون على مواليدهم في 2022

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات



كشفت دائرة الاحوال المدنية والجوازات عن أكثر أسماء الاناث حديثي الولادة رواجا في الأردن خلال عام 2022. اضافة اعلان





وقالت دائرة الاحوال المدنية لـ "الوكيل الإخباري" إن اسم "سلمى" في المقدمة وهو أكثر أسماء المواليد الإناث تكرارا خلال 2022 بـ 1717.



وبينت أن اسم وتين ثاني أكثر الأسماء رواجا في الأردن لعام 2022 بـ 1696 يليها اسم مسك بـ 1358 و اسم ميرا بـ 1245 ونايا ب 1031 ومريم 1017.



وأشارت إلى أن اسم ليان بـ 969، واسم ماريا بـ962، وماسة بـ 935 وأخيرا آيلا ب 823.



وكانت قد كشفت دائرة الأحوال المدنية والجوازات إن "محمد" في مقدمة أسماء الذكور حديثي الولادة الأكثر رواجا في الأردن خلال عام 2022 بـ 6341 مولودا.



