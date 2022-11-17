الخميس 17-11-2022
الوكيل الاخباري

مصابين إثر انفجار "خزان غاز سائل" في السليمانية بالعراق

غزة.. وفيات وإصابات بحريق كبير ببناية سكنية في جباليا

وفاة شاب غرقاً في وادي الوالة

مدير المؤسسة التعاونية: أتمتة الخدمات هدفها رفع سوية الخدمات

السفير الفرنسي يلتقي متدربي مشروع تنمية بمصانع الدرة في الرمثا

ملك وملكة السويد يغادران المملكة

مصرع 4 أشخاص بتحطم مروحية وسط المكسيك

دولة أوروبية توصي بتطعيم الرضع ضد كورونا في حالات معينة

الإدارة المحلية تحث المواطنين على ترخيص الأبنية السكنية

الجزائر تؤجل فوائد مديونية كوبا لها

الخميس، 17-11-2022 09:39 ص

الأحوال تكشف عن أكثر اسماء أطلقها الأردنيون على مواليدهم في 2022

1844-1


الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

كشفت دائرة الاحوال المدنية والجوازات عن أكثر أسماء الاناث حديثي الولادة رواجا في الأردن خلال عام 2022.اضافة اعلان


وقالت دائرة الاحوال المدنية لـ "الوكيل الإخباري" إن اسم "سلمى" في المقدمة وهو أكثر أسماء المواليد الإناث تكرارا خلال 2022 بـ 1717.

وبينت أن اسم وتين ثاني أكثر الأسماء رواجا في الأردن لعام 2022 بـ 1696 يليها اسم مسك بـ 1358 و اسم ميرا بـ 1245 ونايا ب 1031 ومريم 1017.

وأشارت إلى أن اسم ليان بـ 969، واسم ماريا بـ962، وماسة بـ 935 وأخيرا آيلا ب 823.

وكانت قد كشفت دائرة الأحوال المدنية والجوازات إن "محمد" في مقدمة أسماء  الذكور حديثي الولادة الأكثر رواجا في الأردن خلال عام 2022 بـ 6341 مولودا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
720229134630333937683

وفاة شاب غرقاً في وادي الوالة

1668704054571

مدير المؤسسة التعاونية: أتمتة الخدمات هدفها رفع سوية الخدمات

eee

السفير الفرنسي يلتقي متدربي مشروع تنمية بمصانع الدرة في الرمثا

w

ملك وملكة السويد يغادران المملكة

مبنى رئاسة الوزراء

الإدارة المحلية تحث المواطنين على ترخيص الأبنية السكنية

10202221162358331553535

زراعة كفرنجة تنفذ حملات لتنظيف قنوات الري

أخبار متعلقة
634ff085edda3

2180 سائحا ألمانيا يصلون إلى العقبة الجمعة

thumbs_b_c_c4439e3a913a42e44b0510cb699204e4

المياه: جميع المصادر المائية في الأردن آمنة

f01e9d91adfc74171892b4f84161bf44

16 قراراً جديداً من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

634fdb9e1f4c5

6210 طلبات ترشيح لجائزتي المعلم والمرشد التربوي المتميز

1120212312752805876844

إطلاق خدمات حكومية جديدة على تطبيق سند

مفهوم_الصحة_الانجابية

الأعلى للسكان: الشباب الأردني يفتقر لمعلومات الصحة الإنجابية