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الأحد، 14-01-2024 02:50 م

الأراضي: 9500 مُعاملة إزالة شيوع أُنجز منها 52%

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الوكيل الإخباري - قال مدير دائرة الأراضي أحمد العموش، أن لدى الدائرة 9500 مُعاملة إزالة الشيوع، أُنجز منها 52 % .

وأِشار العموش خلال زيارة اللجنة الإدارية النيابية، إلى إقرار الهيكلة الإدارية للدائرة، والتسريع بإجراءاتها، لمواكبة المرحلة المقبلة، وتماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وأوضح أنه جرى تفعيل 32 خدمة إلكترونية تعمل على نظام (أندرويد)، بينما يجري العمل لتطويرها وفق نظام (أي أو إس)، مشيرًا إلى أن الدائرة تدعم أتمتة جميع خدماتها، للتخفيف من أعداد المراجعين، والتقليل من الجهد والوقت عليهم.

وبشأن القيمة الإدارية، قال العموش إنه جرى الإعلان عنها للاطلاع على الاعتراضات، وسيتم بعدها إطلاقها بشكل كامل ونهائي، بحيث تكون هناك قيمة محددة لكل منطقة.

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من جهته قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، المهندس يزن الشديفات، إن اللجنة معنية بتحسين الواقع الإداري في دائرة الأراضي والمساحة.

وأضاف، الشديفات أن مجلس النواب أقر عدة قوانين من شأنها تشجيع الاستثمار، لتمكين وإزالة العوائق أمام المستثمرين، لافتا إلى أن منظومتي التحديث الاقتصادي والتشريعات، جاءت مُتقدمة عن الكثير من الدول المحيطة.

وأكد على ضرورة أن تقوم دائرة الأراضي بوضع خطط مستقبلية لضخ دماء جديدة، ورفدها بالكفاءات من شأنها تطوير عمل الدائرة. 

 




 

 


 

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