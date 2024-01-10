الخصاونة: مواقفنا ثابتة تجاه القضية الفلسطينية ولن تتبدل

الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن مواقف الأردن ثابتة تجاه القضية الفلسطينية والدفاع عنها وهي لن تتبدل لا بالصفة الرسمية أو الشخصية.

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وقال الخصاونة خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب اليوم الأربعاء، إننا في المملكة نتشرف بالتصدي والمساهمة في تقديم الخبرات العلمية في خدمة الشأن الفلسطيني.

وأضاف أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أشار مؤخرا إلى أن موقف الدولة الأردنية والحكومة واضح تجاه قضيتنا الفلسطينية وأن المملكة ستمثل أمام محكمة العدل الدولية لتقديم المطالعات والمرافعات اللازمة بشأن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل.