الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة تنظم حوارية حول موازنة 2024

الوكيل الإخباري - نظمت الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة، جلسة حوارية بعنوان "موازنة عام 2024 في الميزان".

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وقال النائب خير أبو صعيليك إن موازنة عام 2024 تأتي في ظل وجود رؤية التحديث الاقتصادي، وتحديث منظومة القطاع العام التي بدأنا نلمس نتائجها في جميع قطاعات الدولة، مشيرا إلى أن الأردن نجح في التوصل إلى اتفاق حول برنامج جديد يمثل استقرارا نسبيا للمالية العامة، واستدامة الدين العام.



وأكد ضرورة الاستمرار بضبط الانفاق واستمرار جهود مكافحة الفساد الإداري والمالي، مبينا أن هناك متسعا لضبط النفقات في الوزارات، والوحدات الحكومية، وتطبيق نظام الفوترة، وتعزيز مبدأ الألتزام الطوعي.



ودعا إلى تضمين معيار تحقيق القيمة المضافة في آلية اختيار المشروعات الممولة من الإنفاق الرأسمالي، وان تكون الوزارات جاهزة للاستثمار وفقا لرؤية التحديث الاقتصادي.



ولفت إلى أن الإنفاق الرأسمالي في موازنة 2024 هو الأعلى في تاريخ المملكة، والبالغ 1729 مليون دينار، بالإضافة إلى تدني قيمة المقدر للمشروعات الجديدة لتبلغ 73 مليون دينار، وهي القيمة الأقل منذ 10 سنوات.