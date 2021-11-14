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الأردنية تبدأ احتفالاتها بتخريج طلبة الفوج السادس والخمسين

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الأحد، 14-11-2021 11:44 م

الأردنية تبدأ احتفالاتها بتخريج طلبة الفوج السادس والخمسين

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  الوكيل الاخباري - بدأت الجامعة الأردنية اليوم الأحد أول احتفالاتها بتخريج الفوج السادس والخمسين من طلبة الفصول الأربعة الأخيرة، مراعية إجراءات السلامة العامة المعمول بها في المملكة احترازيا بسبب جائحة كورونا وما فرضته من تبعات صحية.

وأقيم الاحتفال في ستاد الجامعة دون حضور أهالي خريجي طلبة كليتي الآداب والشريعة ومركز الدراسات الاستراتيجية، والبالغ عددهم 1091 طالبا وطالبة أنهوا متطلّبات مرحلة البكالوريوس.

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