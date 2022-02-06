الأردنية تحقق المركز الثاني محليا بمسابقة IEEEXtreme

الوكيل الاخباري - حققت الجامعة الأردنية المركز الثاني محليا والخامس عشر عالميا في مسابقة "IEEEXtreme" السنوية التي تعقدها منظمة "IEEE" العالمية، حيث تنافس فيها 12946 متسابقًا في 5570 فريقًا من 62 دولة.



واستمرت المسابقة لمدة 24 ساعة متواصلة بهدف حل مجموعة من مشاكل البرمجة من خلال التواجد "أون لاين" في ذات الوقت.



وضم فريق "أكوا" الفائز مجموعة من طلبة هندسة الحاسوب في كلية الهندسة، وهم: سالم الوراورة، بهاء الدين أبو الرب، مهند الوراورة، الذين أشرفت عليهم الدكتورة هبة سعادة من كلية الملك عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع الدكتور فهد جبير والدكتورة ريم الفايز، الذين حرصوا على دعم الطلبة للمشاركة في المسابقات العالمية على اختلاف أشكالها وأنواعها.

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