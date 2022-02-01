الثلاثاء 01-02-2022
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الثلاثاء، 01-02-2022 12:14 ص

العودات: الثلوج الأخيرة سترفع منسوب المياه الجوفية

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الوكيل الاخباري - قال رئيس الجمعية الأردنية لحماية الحياة البرية عمر العودات، إن مربعانية فصل الشتاء هذا العام حققت معدل الهطول المطري المناسب في بعض المناطق، حيث تراوحت كمياتها خلال هذه الفترة في ألوية محافظة إربد من 100 ملم الى 135 ملم.

وأضاف العودات خلال حديثه مع وكالة الانباء الأردنية (بترا)، أن هذه الفترة شهدت تدني لدرجات الحرارة مع تكرار لموجات الصقيع، كما شهدت الفترة الحالية تساقطا للثلوج على بعض مناطق المحافظة، وكانت هذه الهطولات الثلجية مؤثرة وبشكل ملحوظ في منطقة المزار الشمالي الذي حقق أعلى نسبة للهطول الثلجي في المحافظة.

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