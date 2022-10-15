الأردنية تفتح باب التقديم للموازي لمن لم يتقدم سابقا بشروط

الوكيل الاخباري -

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أعلن المسجل العام في الجامعة الاردنية الدكتور أشرف العدوان عن فتح باب التقديم للبرنامج الموازي للاردنيين في جميع تخصصات الجامعة المطروحة على الفصل الاول 2022/2023 لمن لم يقدم طلب خلال فترة تقديم الطلبات.واشترطت الجامعة ما يلي:1- أن يكون معدل الثانوية العامة حسب جنسية الشهادة قد قُبل في الدفعات السابقة على البرنامج الموازي.2- أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة لأول مرة على الدورة الصيفية الحالية 2022/2023ودعت من يرغب بالتقديم مراجعة وحدة القبول والتسجيل يوم الاحد من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً محضرا معه صورة مصدقة عن شهادة الثانوية الاردنية أو صورة مصدقة عن معادلة الثانوية الاجنبية وصورة عن هوية الأحوال المدنية للطالب.وبينت: يُقدم الطلب لدى رئيس شعبة المتابعة – مكتب رقم 8 – مبنى وحدة القبول والتسجيل – الطابق الأول.وأشارت إلى أن الجامعة غير ملزمة بقبول الطلب حيث أن ذلك يعتمد على الطاقة الاستيعابية لكل تخصص.