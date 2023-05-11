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الخميس، 11-05-2023 05:38 م

الأردنية تنظم اليوم العلمي الثالث لكلية الطب

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الوكيل الاخباري - اكد رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، أن ما وصلت إليه كلية الطب اليوم يعتبر مدعاة فخر بما حققته من إنجازات غير مسبوقة على الصعد كافة، وتقدمها الملموس على مؤشرات مقاييس التصنيف العالمية.

وقال خلال افتتاحه فعاليات اليوم العلمي الثالث لكلية الطب اليوم الخميس، إن الكلية تواجه تحديا يتمثل بازدياد عدد الطلبة، جعلت منه فرصة لمراكمة المزيد من الإنجازات العلمية والبحثية، والاستثمار في الطلبة، مستفيدة في ذلك من مد جسور التعاون مع الخدمات الطبية الملكية، ووزارة الصحة والشراكة مع القطاع الخاص لإثراء العملية التعليمية والأكاديمية والإفادة من خبراتهم.

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