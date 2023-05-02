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الثلاثاء، 02-05-2023 01:47 م

استطلاع: الغالبية العظمى من الأردنيين يثقون بالأجهزة الأمنية

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الوكيل الإخباري - أكد استطلاع رأي عام أنّ المؤسسات الأمنية والعسكرية الأردنية حظيت بثقة غالبية الأردنيين.

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وأظهر الاستطلاع الذي أعده مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية أن الحكومة ومجلس النواب والمجالس المحلية والأحزاب السياسية فشلت في الحصول على ثقة الأردنيين.

وبيّن أن92% من الأردنيين يثقون في الجيش العربي و93% منهم يثقون في المخابرات العامة، و92% في الأمن العام.

وكذلك فإنّ 71% من الأردنيين يثقون بأساتذة الجامعات، و69% بالجامعات الأردنية الحكومية و69% يثقون بالمعلمين، في حين أنّ 64% من الأردنيين يثقون بالقضاء الأردني.

وحصلت كل من الجامعات الأردنية الخاصة والمستشفيات الخاصة على ثقة (63%) من الأردنيين، فيما حصلت المجالس المحلية/ البلدية على ثقة (32%) من الأردنيين، ومجلس النواب على 22%، والأحزاب السياسية على 15%

وحصلت حكومة الدكتور بشر الخصاونة على ثقة ثلث الأردنيين (37%) بعد مرور عامين ونصف على تشكيلها، وكذلك حصلت حكومة الخصاونة على ثقة (40%) من افراد عينة قادة الرأي.

 




 

 


 

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