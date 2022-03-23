الأردنية للمناطق الحرة والتنموية تشارك بمناقشة استراتيجية ترويج الاستثمار

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

شاركت المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية في الجلسة التشاورية لمناقشة مسودة استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2022 - 2026، والتي أعدتها وزارة الاستثمار بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وبتنفيذ من شركة ديلويت العالمية.وقال مدير ترويج الاستثمار والاتصال بالمجموعة أمجد الوديان، في بيان، اليوم الأربعاء، ان المشاركة جاءت بهدف إلقاء الضوء على استراتيجية المجموعة حول استقطاب استثمارات خارجية ومحلية ذات قيمة مضافة عالية تعمل على توفير المزيد من فرص العمل، والمساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات الوطنية.وبين الوديان ان المجموعة ماضية في تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية التي من شأنها المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً استمرار المجموعة بتسيير أمور المستثمرين وإنجاز معاملاتهم على أكمل وجه.