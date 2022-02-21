وزير الاستثمار يطلع السفير الإيرلندي على الفرص الاستثمارية بالمملكة

الوكيل الاخباري - اطلع وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو، السفير الايرلندي لدى المملكة الدكتور فينسنت أونيل، على الميزات التنافسية التي تتمتع بها البيئة الاستثمارية في المملكة.

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وبحسب بيان للوزارة الاثنين، بحث الجانبان سُبُل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية وفرص زيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين الصديقين، إضافةً إلى عقد لقاءات ثُنائية بين المستثمرين والجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص سعياً لتحفيز الاستثمارات بين البلدين.

كما أطْلَعَ عمرو خلال اللقاء السفير الايرلندي، على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.