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الأربعاء، 31-08-2022 03:03 م

الأردنية ومكافحة الفساد تطلقان برنامجين أكاديميين في الحوكمة

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الوكيل الاخباري- أبرمت الجامعة الأردنية اليوم الاربعاء مذكرة تفاهم مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لإنشاء برنامجين أكاديمية مشتركة، في خطوة غير مسبوقة تترجم أهمية التشاركية في منظومة الحوكمة الرشيدة.

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وتهدف المذكرة التي وقعها عن الجامعة رئيسها الدكتور نذير عبيدات وعن الهيئة رئيس مجلسها الدكتور مهند حجازي، الى التعاون وتوحيد الجهود لتعزيز منظومة النزاهة والحاكمية الرشيدة بوصفها مطلبا وطنيا ورئيسيا في مكافحة الفساد؛ وصولا إلى إحداث نهضة تنموية مستدامة في مختلف القطاعات.


وتنص المذكرة على توطين برنامجي "الدبلوم العالي في الحوكمة ومكافحة الفساد" و "ماجستير في الحوكمة ومكافحة الفساد"، في كلية الحقوق بالجامعة على أن تتولى الكلية مهام إدارتهما أكاديميا والإشراف على سيرهما، والسير بالإجراءات الخاصة لاستحداثهما وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، ووفقا للشروط والمعايير والمتطلبات اللازمة لاعتماد البرامج لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.


فيما تتولى هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، إخضاع البرنامجين لتعليمات شهادة الدبلوم ودرجة الماجستير الصادرتين عن مجلس العمداء كلا على حدة.


بدوره، اكد عبيدات حرص الجامعة على نجاح البرنامجين لتعزيز قيم النزاهة والحاكمية الرشيدة ومكافحة الفساد، من خلال توظيف ودمج الخبرات الأكاديمية بالعملية؛ الأمر الذي يؤسس لنهج معرفي قويم وتنمية للقدرات البشرية في القطاعات المعنية بتعزيز هذه القيم، وبناء مفاهيم حديثة وممارسات فُضلى تنسجم والمعايير الدولية.

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