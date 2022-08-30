الحكومة الكورية تمنح الجامعة الأردنية أنظمة ألواح ذكية

الوكيل الاخباري - منحت الحكومة الكورية الجامعة الأردنية، اليوم الثلاثاء، 125 نظامًا لوحيًّا ذكيًّا، وذلك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة، حضره رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات وسفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة لي جي وان.



ويأتي هذا التبرع في إطار دعم جهود الجامعة وتوجهاتها لتحديث بنيتها التحتية وتوفير قاعات صفية ذكية مُجهّزة بتقنيات تكنولوجية حديثة، تسهم في تطوير العملية التعليمية والتعلُّمية وتيسيرها على الأساتذة والطّلبة، لا سيّما مع توسيع نطاق تطبيقها لنظام التعلم المدمج في برامجها التعليمية.

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