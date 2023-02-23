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الخميس، 23-02-2023 09:17 ص

الأردن أرسل نحو ألف طن من المساعدات لمتضرري الزلازل في سوريا وتركيا

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الوكيل الإخباري - أرسل الأردن منذ بدء حملة إغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا نحو ألف طن من المساعدات لسوريا وتركيا بقيمة 10 ملايين دينار وسط استمرار حملة الإغاثة، وفق أمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية حسين الشبلي.

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وقال الشبلي، الخميس، إن معظم الجهات المتبرعة لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا نسقوا مع الهيئة.


وأضاف الشبلي أن الهيئة جاهزة للشراكة مع أي جهة ترغب بتنظيم المساعدات المرسلة لسوريا وتركيا.


وحول التبرعات قال الشبلي إن الهيئة مستمرة باستقبال التبرعات العينة والمالية، مشيرا لعبور نحو 61 شاحنة لسوريا، إضافة إلى أنه منذ بدء حملة الإغاثة سيرت 13 طائرة لمتضرري الزلازل.


سيرت الهيئة الخيرية الهاشمية، حتى نهاية يوم الأربعاء، 61 شاحنة تحمل على متنها مساعدات إغاثية إلى سوريا، عبر معبر جابر- نصيب الذي يربط البلدين، بحسب ما ذكرت الهيئة في وقت سابق.


وبين أن معظم الناس يتجهون للتبرع العيني من طرود غذائية ومولدات كهربائية وغيره.


 




 

 


 

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