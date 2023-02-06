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الإثنين، 06-02-2023 09:37 ص

الجيولوجيين : لا يمكن التنبؤ بحدوث ارتدادات زلزالية على منطقتنا بعد زلزال تركيا

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال نائب نقيب الجيولوجيين مضر العبادي، إنه لا يمكن التنبؤ بحدوث ارتدادات زلزالية على منطقتنا بعد الزلزال الذي ضرب تركيا اليوم بقوة 7.4 درجة. اضافة اعلان


وأضاف العبادي لـ " الوكيل الإخباري" أن منطقة الأردن وفلسطين جيولوجياً تأتي على ما يسمى ( الصدع التحويلي الأردني) وهي بؤرة للزلازل بسبب هذا الصدع، منوهاً إلى أنه في حال حدوث حركة عنيفة بالصدع سوف يتبعها موجات زلزالية عنيفة.

وأكد أنه خلال آخر 100 عام لم يحدث زلزال قوي يؤثر على الحياة العامة في الأردن، وأن كل الزلازل التي تم تسجيلها كانت خفيفة وبسيطة.

وأضاف العبادي أن العالم بالطبيعة الجيولوجية مقسم إلى مناطق نشاط زلزالي وفقاً لطبيعة الصدع، مبيناً أن زلزال تركيا الذي وقع اليوم بدرجة 7.4 قوي. 

وقالت وكالة إدارة الكوارث بتركيا، اليوم الاثنين، إن 76 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 440 آخرون في الزلزال المدمر الذي هز عدة أقاليم .

 




 

 


 

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