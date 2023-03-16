الأردن اشترى 50 مليون م3 مياه من إسرائيل العام الماضي

الوكيل الإخباري - زود الجانب الإسرائيلي الأردن بقرابة 100 مليون متر مكعب من المياه العام الماضي، وفقا لوزير المياه والري، محمد النجار.

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وقال النجار في تصريحات إن من بين الـ100 مليون م3 من المياه والتي وصلت الأردن العام الماضي، قرابة 35 مليونا عبر اتفاقية السلام، وقرابة 50 مليونا إضافية خارج الاتفاقية تم شراؤها، وقرابة 10 ملايين يتم تخزينها في بحيرة طبريا.



وكان وقع الأردن وإسرائيل، على إعلان نوايا لإعادة تأهيل وتحسين بيئة ونظام المياه لنهر الأردن والبحر الميت، على هامش قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ.