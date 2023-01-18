الأربعاء 18-01-2023
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الأربعاء، 18-01-2023 10:39 ص

الأردن والإمارات يؤكدان ضرورة تعزيز الربط الكهربائي بين الدول العربية

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الوكيل الإخباري - التقى وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة في أبوظبي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي.اضافة اعلان



وأكد الجانبان ضرورة تعزيز الربط الكهربائي بين الدول العربية لما له من فوائد في تسهيل إنشاء وإدارة مشاريع توليد الطاقة الكهربائية في كل دولة وتخفيض الكلف على الجميع.


وبحث الخرابشة والمزروعي الاهتمامات المشتركة في مجال الطاقة والوضع العالمي فيما يخص النفط والغاز والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر .


وزار الخرابشة شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) في دبي والتقى الرئيس التنفيذي للشركة سيف حميد الفلاسي وتم بحث فرص التعاون والاستثمار في مجال اللوجستيات الخاصة بالنفط والمشتقات النفطية.


 




 

 


 

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