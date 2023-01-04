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الأربعاء، 04-01-2023 04:58 م

عقل: مبيعات الكاز تضاعفت 8 مرات بعد قرار تجميد الضريبة

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشف الخبير النفطي هاشم عقل، أن مبيعات الكاز في المملكة ارتفعت 8 أضعاف، بعد صدور الإرادة الملكية بتجميد الضريبة.

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وأضاف عقل لـ " الوكيل الإخباري" أن التوجيه الملكي جاء بتجميد الضريبة على الكاز والتي تبلغ  16 قرش ونصف عن كل لتر، موضحاً أن هذا القرار سوف يساعد بالتخفيف على المواطنين.


ورصدت عدسة "الوكيل الإخباري" في تقرير ميداني إقبال ملحوظ على الكاز بعد التوجيه الملكي بتجميد الضريبة وبالتزامن مع الحالة الجوية. 


كما كثفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن جولاتها للتأكد من عدم خلط مادة الكاز مع مواد أخرى. 

وقالت الأمين العامة لوزارة الطاقة أماني العزام، بوقتٍ سابق إن تجميد الضريبة على الكاز خلال فصل الشتاء سيستمر حتى نهاية آذار 2023 ما لم يصدر قرار بالتمديد.

 




 

 


 

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