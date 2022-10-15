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السبت، 15-10-2022 11:35 م

الأردن والجزائر يبحثان تحضيرات عقد القمة العربية المقبلة

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الوكيل الاخباري - بحث نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، السبت، مع نظيره الجزائري، رمطان لعمامرة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما بحثا التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية المقبلة.

ومن المقرر أن تستضيف الجزائر أعمال الدورة العادية الحادية والثلاثين للقمة العربية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وغادر الصفدي، اليوم إلى الجزائر في زيارة عملٍ رسمية.

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