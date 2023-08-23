الأردن والعراق يوقعان مذكرة تفاهم



الوكيل الاخباري - وقع الأردن والعراق الأربعاء، مذكرة تفاهم بين وزارتي الداخلية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).



وقالت الوكالة، إنّ "مذكرة التفاهم تضمنت التنسيق والتعاون في المجالات الأمنية، وضبط الحدود، ومكافحة المخدرات وتسهيل منح الإقامة، وسمات الدخول للمواطنين الأردنيين والعراقيين، وتبادل الخبرات الأمنية من التدريب والتعاون المشترك".



وتابعت أن "هذه المذكرة انتقالة لتوسيع آفاق التعاون بين الوزارتين بشكل خاص، وبين البلدين بشكل عام بما يتيح الأمن والاستقرار في كلا البلدين، ومكافحة الإجرام العابر للحدود وغيرها".



ووقع مذكرة التفاهم وزير الداخلية مازن الفراية، ونظيره العراقي عبد الأمير الشمري.

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