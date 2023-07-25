انطلاق معرض الغذاء الدولي بعمان الشهر المقبل

الوكيل الإخباري - تنطلق في العاشر من شهر آب المقبل فعاليات معرض الغذاء وتكنولوجيا الدولي (INFTEXPO) والذي سيقام بالمركز الاردني للمعارض الدولية.

اضافة اعلان

ويشارك في المعرض، الذي تنظمه شركة نبض الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات، بالشراكة مع النقابة العامة لتجار المواد الغذائية وبدعم من غرفة تجارة عمان، 200 شركة محلية ودولية، إلى جانب أكثر من 16 دولة عربية وأجنبية.



ويشتمل المعرض، الذي سيفتح أبوابه من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثامنة ليلا، ويستمر أربعة أيام على العديد من المعروضات، لشركات محلية ودولية تعمل بمجال صناعات غذائية واسعة.



وأكد مدير عام شركة نبض الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات خالد ابو حمد في بيان، اليوم الثلاثاء، ان المعرض يعتبر من اكبر معارض الغذاء التي تقام بالمملكة والذي سيظهر التطور الذي شهده قطاع المواد الغذائية سواء على مستوى نوعية المواد الغذائية المستوردة أو المصنّعة محليا، والنهضة الكبيرة التي شهدها القطاع بالأردن.