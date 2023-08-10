سفير الأردن في بغداد يبحث ووزير التخطيط العراقي التعاون المشترك

الوكيل الاخباري - بحث السفير الأردني ببغداد منتصر الزعبي اليوم الخميس، مع وزير التخطيط العراقي محمد تميم قرارات المجلس التنسيقي الأردني العراقي المصري وآليات التعاون.

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وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن السفير الزعبي بحث مع الوزير تميم العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيرة الى أن اللقاء تطرق الى آليات العمل بقرارات المجلس التنسيقي العراقي- الأردني- المصري المشترك.



وأكد السفير الزعبي خلال الاجتماع أهمية تعزيز التعاون بين الأردن والعراق، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.