الخميس 10-08-2023
الوكيل الاخباري

حادث سير على طريق المطار - صورة

الطاقة: ارتفاع أسعار المحروقات من 5.8 - 21.3% عالمياً

87 % نسبة إشغال فنادق العقبة خلال عطلة الأسبوع الحالي

المالية: ارتفاع الانفاق الحكومي قرابة 319 مليون دينار في 5 أشهر

تطورات موعد إعلان نتائج التوجيهي في الاردن

الصفدي يدعو مجلس النواب للانعقاد الاثنين المقبل

26 مليون دولار من اليابان لمراقبة مصادر المياه في معان

هام من الكهرباء الأردنية للمواطنين بشأن اللوحات الكهربائية في المنازل

حريق في جبل الحسين - فيديو

سفير الأردن في بغداد يبحث ووزير التخطيط العراقي التعاون المشترك

الخميس، 10-08-2023 01:45 م

سفير الأردن في بغداد يبحث ووزير التخطيط العراقي التعاون المشترك

ك


الوكيل الاخباري - بحث السفير الأردني ببغداد منتصر الزعبي اليوم الخميس، مع وزير التخطيط العراقي محمد تميم قرارات المجلس التنسيقي الأردني العراقي المصري وآليات التعاون.

اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن السفير الزعبي بحث مع الوزير تميم العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيرة الى أن اللقاء تطرق الى آليات العمل بقرارات المجلس التنسيقي العراقي- الأردني- المصري المشترك.


وأكد السفير الزعبي خلال الاجتماع أهمية تعزيز التعاون بين الأردن والعراق، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الدفاع المدني 4

حادث سير على طريق المطار - صورة

720232010127602284846

هميسات : لا تغيير على ساعات عمل تلفريك عجلون خلال عطلة نهاية الاسبوع والمظلات متوفرة

Akkaba-hotels-on-sea-6

87 % نسبة إشغال فنادق العقبة خلال عطلة الأسبوع الحالي

702386-534433271

المالية: ارتفاع الانفاق الحكومي قرابة 319 مليون دينار في 5 أشهر

1691664244466

إطلاق مشاريع تنموية بعدد من البلديات

7202323234246258786432

تطورات موعد إعلان نتائج التوجيهي في الاردن

أخبار متعلقة
357143110_603944751912251_1755402790484820468_n

البيان الختامي المشترك للاجتماع العراقي الأردني

36e76ba5-نفط-7

التوافق على زيادة كميات النفط المخصصة للأردن من العراق إلى 15 ألف برميل يوميا

image

استمرار تركيب أبراج مشروع خط الربط الكهربائي بين الأردن والعراق

62023613112819514574

الأمن يُحقق بعد العثور على جثة لسبعيني في عمّان

2021_04_08_01_28_34

إدارة الترخيص تطلق خدمات الكترونية جديدة

2023_07_12_04_45_33

إنشاء كلية تمريض في الجامعة الألمانية الأردنية