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الخميس، 07-12-2023 02:52 م

الأردن يؤكد استمرار جهوده في وقف الحرب على غزة وتقديم المساعدات الإنسانية

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الوكيل الإخباري- نيابة عن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، شارك أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين السفير ماجد القطارنة، في المؤتمر الافتراضي لمتابعة نتائج مؤتمر باريس حول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، الذي عقد يوم أمس الأربعاء، بدعوة من وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، ومشاركة العديد من الدول المانحة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.

واكد السفير القطارنة في كلمة ألقاها خلال المؤتمر إلى أن الأردن يبذل جهودًا سياسية كبيرة لوقف الحرب المستعرة على غزة وحماية المدنيين،  وكذلك جهودًا مكثفة لتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة من خلال عدد من المؤسسات، بما في ذلك الهيئة الخيرية الهاشمية والخدمات الطبية الملكية.

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وأضاف القطارنة "كما استضاف جلالة الملك الاجتماع التنسيقي لعملية العقبة لإغاثة غزة في ٣٠ تشرين الثاني ٢٠٢٣ ، حيث أعطى المشاركون فيه الأولوية لتوفير الإمدادات الإنسانية الآمنة وغير المقيدة وغير المشروطة، وتوسيع نطاق توصيل الوقود، وفتح نقاط وصول إضافية إلى غزة"،  واشار القطارنة الى انه "يجب على المجتمع الدولي أن يؤكد ويعترف بالدور الهام الذي تلعبه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، وأن يبذل المزيد من الجهد لتمكينها".

 




 

 


 

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