الأردن يؤكد لروسيا أهمية تجديد اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

الوكيل الاخباري-

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أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الخميس، "أهمية تجديد اتفاقية تصدير الحبوب" عبر البحر الأسود، مشيرا إلى أنها "خطوة هامة للتخفيف من أثر الأزمة على الأمن الغذائي العالمي".جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الصفدي مع وزير الخارجية الروسي سيجري لافروف في عمّان.والأربعاء، استأنفت روسيا مشاركتها في اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، بعد تلقي "ضمانات خطية" من أوكرانيا بشأن جعل الممر المستخدم لنقلها منزوع السلاح.وكانت موسكو علقت مشاركتها في الاتفاقية بعد هجوم بمسيرات على أسطولها المتمركز في خليج سيباستوبول في شبه جزيرة القرم التي ضمتها من أوكرانيا.الصفدي جدد خلال لقائه لافروف التأكيد على موقف الأردن بـ "ضرورة وقف النار فوريا والتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة وتبعاتها الصعبة التي طالت العالم كله ويضمن احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن ومبادئ حسن الجوار وسيادة الدول وسلامتها الإقليمية بما فيها أوكرانيا ويحمي المصالح المشروعة لجميع الأطراف بما فيها روسيا".وأكد الصفدي استعداد الدول العربية لـ "الإسهام في جهود حل الأزمة وفق هذه المبادئ وبما يعيد السلم والأمن".والتقت سابقا مجموعة الاتصال الوزارية العربية المعنية بالأزمة في أوكرانيا لافروف ووزير الخارجية الأوكراني.