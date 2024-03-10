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الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 10-03-2024 11:03 ص

الأردن يبحث مع شركات كندية سبل تعزيز قطاع التعدين الأردني

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة خلال لقائه رئيس مؤتمر PDAC للتعدين ريموند جولدي والرئيس التنفيذي للمؤتمر ليزا مكدونالد، حرص جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين على توثيق التعاون الثنائي بين البلدين من خلال مشاركة الوفد الأردني في فعاليات مؤتمر PDAC، الذي يعتبر الحدث الأول لصناعة المعادن على مستوى العالم، والذي شهد أكثر من 2700 وفد مشارك يمثلون فئة المنقبين الجيولوجيين في قطاع التعدين من كافة أنحاء العالم.اضافة اعلان


وكان الخرابشة قد ترأس وفد الوزارة المشارك في فعاليات مؤتمر PDAC السنوي المنعقد في مدينة تورنتو .

وأعرب الخرابشة لدى لقاءه وزيرة التجارة الدولية وترويج الصادرات والأعمال التجارية الصغيرة والتنمية الاقتصادية الكندية ماري نغ، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية الكندي جوناثان ويلكنسون عن حرص الحكومة الأردنية على حضور الفعاليات الدولية التي تنظمها الحكومة الكندية، وما لذلك من دور في رفع العلاقات الثنائية إلى مستوى التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وعقد الوفد لقاء مع المدير التنفيذي لعلاقات الشرق الأوسط والشؤون العالمية في كندا جريجوري جاليجان، واستعرض خلاله الوزير الخرابشة سبل توطيد العلاقات الاردنية الكندية وتوسيع مستويات الشراكة والدعم الفني لقطاع التعدين الأردني، و تضمن اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية في القطاع وإجراءات الحكومة الأردنية في تسهيل رحلة الاستثمار في الأردن.

والتقى الوفد مدير تطوير الأعمال التعاونية التجارية الكندية CCC كلاود جيندرون ومندوب المديرية العامة والخدمات العالية بالشؤون العالمية لقطاعات التصدير في كندا جوردان ريفيز، وتناول اللقاء سبل تعزيز قطاع التعدين الأردني من خلال تنفيذ مشروع دعم فني من قبل  شركات كندية متخصصة بإجراء دراسات المسح الجيوفيزيائي في المناطق الأردنية التي لم تستكمل بها دراسات التنقيب السابقة والتي توفر قاعدة بيانات جاذبة للاستثمار في الأردن، و ناقش اللقاء إجراءات متابعة خارطة تنفيذ المشروع من خلال القنوات الرسمية والدبلوماسية بين الجانبين.
 
وعقد الوفد برئاسة الخرابشة عدة لقاءات ثنائية مع ممثلي القطاعين الحكومي والخاص الكندي، وعدد من الشركات العالمية العاملة في تعدين العناصر النادرة والخامات المعدنية الاستراتيجية، واستعرض الخرابشة خلالها الفرص الاستثمارية للمعادن الاستراتيجية الأردنية ووجه الدعوة للشركات لزيارة الأردن والاطلاع على البيئة الاستثمارية الجاذبة وتوفر البنية التحتية اللازمة للاستثمار في الصناعات التحويلية ذات القيمة العالية.

وضم الوفد الأردني المشارك في فعاليات مؤتمر PDAC السنوي المنعقد في كندا برئاسة الوزير الخرابشة، سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية في كندا صباح الرافعي ومدير دراسات المصادر الطبيعية في الوزارة الجيولوجي هشام الزيود و وممثل من مكتب التعاون التجاري الدولي في السفارة الكندية بعمان.

 




 

 


 

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