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الثلاثاء، 30-04-2024 04:56 م

قرارات بشأن جامعات اردنية

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الوكيل الاخباري - أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، تسكين مؤهل بكالوريوس الصيدلة، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات في جامعة البترا.

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كما أقر المجلس، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس هندسة الاتصالات، وهندسة الإلكترونيات، وماجستير هندسة الاتصالات/اتصالات لاسلكية، وهندسة القوى الكهربائية في جامعة اليرموك.


ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصي بكالوريوس تصميم تواصل بصري، وماجستير تخطيط مكاني في الجامعة الألمانية الأردنية، وبكالوريوس الفقه وأصوله، والقانون، وماجستير التحكيم وفض النزاعات التجارية، والقانون العام، والقانون الخاص، في جامعة عمان العربية.
كما وفق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس علم الحاسوب، والأمن السيبراني، وهندسة البرمجيات، ورياضيات، التسويق الإلكتروني والتواصل الاجتماعي، وإدارة الأعمال، المحاسبة، والعلوم المالية والمصرفية، ونظم معلومات إدارية، ونظم معلومات محاسبية، وريادة الأعمال، وماجستير، رياضيات، والمحاسبة، في جامعة إربد الأهلية.


وأقر المجلس، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس العلوم السياسية، القانون، وماجستير، علم القانون في الجرائم الإلكترونية، والقانون، في جامعة جدارا.
ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، دبلوم متوسط، إدارة الأعمال، وتكنولوجيا الأعمال الإلكترونية، والتصميم الجرافيكي، والتمريض المشارك، والصيدلة، والمحاسبة، وأمن المعلومات والشبكات، وعلوم الشريعة، ومساحة طرق وحساب كميات، في كلية توليدو الأهلية.


وأقر المجلس، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، دبلوم متوسط، ذكاء الأعمال، وتكنولوجيا المحاسبة والتدقيق، والتسويق الإلكتروني، ولغة انجليزية تطبيقية، وإدارة السياحة والضيافة، وفنون الطهي، والاتصالات وشبكات الحاسوب، وتكنولوجيا إنشاء وصيانة المباني، وصيانة المركبات الكهربائية والهجينة، والصيانة الكهروميكانيكية، وهندسة العمارة والتصميم الداخلي، في الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا.


ووافق المجلس على استمراريه الاعتماد الخاص للتخصصات دبلوم متوسط، والصيدلة، والتمريض المشارك، والمحاسبة، وإدارة الأعمال، وعلوم الشريعة، وتكنولوجيا التصنيع الغذائي، وقياس وتشخيص اضطرابات التوحد، في كلية المفرق.


كما أقر استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، دبلوم متوسط، الصيدلة، والتمريض، والمختبرات الطبية، والمحاسبة، وإدارة الأعمال، والعلوم الجمركية والضريبية، وتقنيات المعلومات والأرشفة الرقمية، والتصميم الجرافيكي، في كلية حطين.

 

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