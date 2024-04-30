الثلاثاء 30-04-2024
الوكيل الاخباري
 

الحكومة ترفع أسعار البنزين بنوعيه والديزل وتثبت أسطوانة الغاز للشهر المقبل

فيديو- طرد السفير الألماني من جامعة بيرزيت في الضفة الغربية

حزب الله يعلن تدمير دبابة ميركافا إسرائيلية

القوات المسلحة الأردنية تنفذ 7 إنزالات جوية لمساعدات على شمال غزة

الجيش: القبض على 4 متسللين من الأراضي السورية إلى الأردن

"بسبب المصالح السياسية لنتنياهو أبناؤكم في الأسر"... القسام توجه رسالة للإسرائيليين

كان من المقرر أن تبحث تبادل الأسرى وعملية رفح... نتنياهو يلغي جلسة لمجلس الحرب

من فتاة إلى أبيها.. رسالة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

مصدر مسؤول في حماس : العرض المصري الحالي هو أفضل ما قدم لنا والتوصل إلى اتفاق ممكن في غضون أيام

بيئة البلقاء تسلم 210 حاويات معدنية لعدد من البلديات

الثلاثاء، 30-04-2024 04:00 م

الحكومة ترفع أسعار البنزين بنوعيه والديزل وتثبت أسطوانة الغاز للشهر المقبل

WhatsApp Image 2024-04-30 at 4.00.32 PM


الوكيل الإخباري- عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 أيار المقبل)، و استعرضت  اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر نيسان ومقارنتها بمثيلاتها لشهر آذار الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعاً على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر نيسان.

اضافة اعلان


وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين للجنة ارتفاع سعر الديزل بمقدار (5) فلسات/لتر، وارتفاع سعر البنزين 90 بمقدار (20) فلس/لتر وارتفاع سعر البنزين 95 بمقدار (25) فلس/لتر. 


وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية رفع سعر الديزل ليصبح (735) فلساً/لتر بدلاً من (730) فلساً/لتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (960) فلساً/لتر بدلاً من (940) فلساً /لتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1200) فلساً/لتر بدلاً من (1175) فلساً/لتر.


 كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر أيار المقبل عند سعر 620 فلساً/ لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
752f2d17-8000-4e0a-bc90-de8ca920a955

مدير الأمن العام يرعى فعاليات اللقاء الوطني للشرطة المجتمعية "على العهد"

63850087648195102616

القوات المسلحة الأردنية تنفذ 7 إنزالات جوية لمساعدات على شمال غزة

63850087836322138829

الجيش: القبض على 4 متسللين من الأراضي السورية إلى الأردن

6630e1de56da6

استحداث مظلات داخل جرش لتزويد آليات الدفاع المدني بالمياه

439204283_1625203934961485_2210209589405392636_n

من فتاة إلى أبيها.. رسالة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

1714477853805

بيئة البلقاء تسلم 210 حاويات معدنية لعدد من البلديات

أخبار متعلقة
file

تعرف على أسعار الخضار في السوق المركزي الثلاثاء - لائحة

660c037dc8e01

عباس: موقف الأردن قوي وثابت ضد التهجير وحماية القضية الفلسطينية

1712057314246

محاضرات توعوية عن الواقع المائي في الأردن

28dfbd6b-2949-4c71-9a33-cd3f59aec23e

فلس الريف يزود 938 موقعاً ومنزلاً بالكهرباء بكلفة مليون و 621 ألف دينار في شهر آذار

1712054765181

تحويل الدوام بجامعة الطفيلة التقنية الأحد والاثنين عن بُعد

420243

7.726 مليون اشتراك بخدمات الخلوي عريض النطاق في الأردن