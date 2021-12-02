الخميس 02-12-2021
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الخميس، 02-12-2021 06:22 م

الأردن يتسلم أوراق اعتماد سفيري تشاد والجزائر

خارجية


الوكيل الاخباري - تسلّم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير يوسف البطاينة، اليوم الخميس، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية تشاد الصديقة، زكريا إدريس ديبي أتنو، سفيراً معتمداً غير مقيم لدى المملكة.
 
كما تسلّم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير يوسف البطاينة، اليوم الخميس، نسخة من أوراق اعتماد سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، محمد الشريف كورطة، سفيراً معتمداً مقيماً لدى المملكة.

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