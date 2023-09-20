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الأربعاء، 20-09-2023 10:20 ص

الأردن يحذر من عواقب التصعيد الإسرائيلي في فلسطين

وزارة الخارجية


الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخرها العدوان، مساء أمس، على مدينة جنين، وحذرت من استمرار دوامة العنف. اضافة اعلان


وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي على ضرورة وقف الاقتحامات للمدن الفلسطينية كافة، محذراً من عواقب هذا التصعيد الذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من التدهور والعنف، مشدداً على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكلٍ فوري وفاعل لوقف هذا التصعيد، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة على ضرورة حماية المدن الفلسطينية من الاعتداءات المتكررة عليها، ووقف التصعيد الذي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مؤكداً ضرورة وقف الحملات ضد الشعب الفلسطيني وبشكل فوري.

 




 

 


 

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