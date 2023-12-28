الأردن يحظر تصدير واعادة تصدير سلع أساسية

الوكيل الإخباري- قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، اليوم الخميس منع تصدير وإعادة تصدير مجموعة من السلع.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب لها عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إن قرار المنع يشمل الأرز والسكر والزيوت النباتية (زيت الذرة، زيت عباد الشمس، وزيت النخيل، وزيت الصويا).
وأضافت أن مجلس الأمن الغذائي، كان أوصى الأحد الماضي، بمنع إعادة تصدير المواد الأساسية (الأرز والسكر والزيوت)، نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن الناتجة عن الأزمة في البحر الأحمر.
" الصناعة والتجارة" تمنع اعادة تصدير سلع غذائية— وزارة الصناعة والتجارة والتموين (@MIT_GOV_JO) December 28, 2023
قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، منع تصدير وإعادة تصدير مجموعة من السلع.
وبحسب القرار الحكومي يشمل المنع كل من الأرز والسكر والزيوت النباتية (زيت الذرة، زيت عباد الشمس، وزيت النخيل، وزيت الصويا.