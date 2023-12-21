الصناعة والتجارة توقع 15 اتفاقية دعم لمنشآت صناعية

الوكيل الإخباري - وقعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، اليوم الخميس، اتفاقيات مع 15 منشأة صناعية، للاستفادة من برنامج الدعم الموجه لإجراء دراسات متكاملة تحت عنوان "تنفيذ إجراءات متكاملة لكفاءة الموارد والإنتاج الأنظف في المنشآت الصناعية".

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وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، خلال رعايته توقيع الاتفاقيات، بحضور الأمين العام للوزارة دانا الزعبي، ونائب رئيس الجمعية العلمية الملكية المهندس رأفت عاصم، ورئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، إن البرنامج يعد الأول من نوعه، ويأتي استمراراً لدعم الحكومة للصناعة الوطنية والحرص على تطويرها وزيادة قدراتها التنافسية والتصديرية، بما يخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام ويحد من البطالة، تنفيذا لأولويات رؤية التحديث الاقتصادي.



وأضاف أن الوزارة أطلقت العديد من البرامج الموجهة لدعم القطاع الصناعي انطلاقا من أهميته الكبيرة في الاقتصاد الوطني، وكان آخرها توقيع اتفاقيات الجولة الأولى لبرامج صندوق دعم وتحديث الصناعة بقيمة 45 مليون دينار.

وتقدم 57 منشأة صناعية موزعة من مختلف المناطق الجغرافية والقطاعات والأحجام، للحصول على فرصة دعم لتنفيذ دراسة متكاملة في مجال كفاءة الموارد والإنتاج الأنظف للتوفير وبيان أوجه الهدر في مجالات الطاقة والمياه والموارد في المنشأة.



وتوافقت لجنة الاختيار على دعم 15 منشأة صناعية، وهي 5 منشآت صغيرة، و 8 منشآت متوسطة، ومنشأتان كبيرتان، لحصولهم على منحة موجهة لإجراء دراسة متكاملة في مجال كفاءة الموارد والإنتاج الأنظف.