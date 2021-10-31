الأردن يدعم تسريع انضمام الدول العربية إلى منظمة التجارة العالمية

الوكيل الإخباري- أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، حرص الأردن الدائم لدعم الجهود التي تستهدف تعزيز العمل العربي الاقتصادي المشترك في مختلف المجالات بخاصة التجارية والاستثمارية وتنسيق المواقف في إطار منظمة التجارة العالمية.



وأضاف الشمالي خلال مشاركته الأحد، باجتماع وزراء التجارة في الدول العربية التحضيري للمؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي انعقد عن بُعد بدعوة من المملكة العربية السعودية، أن الأردن يدعم تسريع انضمام الدول لا سيما العربية منها إلى منظمة التجارة العالمية.



وأكد ضرورة التنسيق المشترك لدعم الأشقاء في دولة فلسطين، وحشد الدعم الدولي لمنحهم صفة مراقب في منظمة التجارة العالمية وذلك في إطار الجهود لحصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة كخطوة على طريق تحقيق مسيرة بناء اقتصاد إنتاجي قادر على الاندماج مع الخارج.



وقال الشمالي: "تتجه الأنظار في الثلاثين من شهر تشرين الثاني المقبل إلى المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي ينعقد هذا العام في ظل اضطرابات اقتصادية أثقلت كاهل الاقتصاد العالمي لا سيما اقتصادات الدول النامية والأقل نمواً".



وأشار إلى أنه بات من الضرورة تفعيل دور الدول العربية في أعمال المنظمة بما يضمن حصول البلدان النامية على نصيب من التجارة الدولية وتعزيز النفاذ إلى الأسواق بيد أن عدم وجود اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية المعتمدة في المنظمة يجعل دور العرب محدوداً.

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