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السبت، 20-11-2021 12:06 م

الأردن يدين اقتحام الحوثيين للسفارة الأمريكية في صنعاء

الخارجية الوكيل


الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام ميليشيا الحوثي بالاستيلاء على مجمع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في صنعاء، والذي كان مُستخدماً قبل تعليق السفارة أعمالها عام ٢٠١٥، ونهب وتخريب ممتلكات تابعة للسفارة، بالإضافة لاحتجاز وإساءة المعاملة للعديد من الموظفين اليمنيين وأفراد أسرهم الذين استمروا برعاية السفارة الأمريكية بعد أن تم تعليق أعمالها .

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وعبّر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول عن إدانة و استنكار المملكة  لهذه الأفعال والمُمارسات التي تُعد خرقاً فاضحاً للقوانين والأعراف الدبلوماسية، واعتداءً صارخاً على حرمة مباني البعثات الدبلوماسية وحصاناتها. مُشدداً على ضرورة الإفراج الفوري والآمن عن جميع المحتجزين، ومغادرة مجمع السفارة، وإعادة ما تمّ نهبه.


 




 

 


 

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