الخارجية تتابع جريمة قتل ارتكبها أردني في الكويت

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أكّد مدير العمليات والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول أن السفارة الأردنية في الكويت تتابع أنباء مقتل بنغالي على يد أردني في مشاجرة بالكويت .

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وأشار أبو الفول اليوم السبت لـ " الوكيل الإخباري" أن مشاجرة بين مواطن أردني وآخر بنغالي وقعت بسبب مبلغ مالي في إحدى المستودعات بمنطقة الشويخ الصناعية .

وتابع " تتواصل السفارة مع السلطات المختصة للوقوف على حيثيات الحادثة " وفق أبو الفول



وكانت وسائل إعلام كويتية نشرت خبراً مفاده أن أردنياً أقدم على ضرب بنغالي ودفعه بقوة فسقط على رأسه وتوفي فورا منوهة أن الأردني سلم نفسه لقوات الأمن الكويتية .