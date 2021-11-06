السبت 06-11-2021
الوكيل الاخباري

مصدر ينفي إلغاء العمل بنظام التناوب في المدارس الحكومية

المحامين تتحرك ضد إلغاء حبس المدين

العيسوي يسلم مساكن لأسر عفيفة في الجفر والعقبة

خط مياه رئيسي مكسور في دير علا

1,876 مليار دولار عجز تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية

وزير التربية : الوزارة تشدد على تطبيق البروتوكولات الصحية

400 فرصة تدريبية خلال العام الحالي وفرتها وكالة الأنباء

الطاقة تطالب شركات الكهرباء بتقليل الأعطال وتقليص مدتها

عمود كهربائي يعيق حركة المارة في جبل الحسين

ممثل المواد الغذائية: الغذاء في الأردن آمن وجودته عالية

السبت، 06-11-2021 01:26 م

الخارجية تتابع جريمة قتل ارتكبها أردني في الكويت

الخارجية الوكيل


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أكّد مدير العمليات والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول أن السفارة الأردنية في الكويت تتابع أنباء مقتل بنغالي على يد أردني في مشاجرة بالكويت .

اضافة اعلان


وأشار أبو الفول اليوم السبت لـ " الوكيل الإخباري" أن مشاجرة بين مواطن أردني وآخر بنغالي وقعت بسبب مبلغ مالي في إحدى المستودعات بمنطقة الشويخ الصناعية .
وتابع " تتواصل السفارة مع السلطات المختصة للوقوف على حيثيات الحادثة " وفق أبو الفول


وكانت وسائل إعلام كويتية نشرت خبراً مفاده أن أردنياً أقدم على ضرب بنغالي ودفعه بقوة فسقط على رأسه وتوفي فورا منوهة أن الأردني سلم نفسه لقوات الأمن الكويتية .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Untitled-1-650

المحامين تتحرك ضد إلغاء حبس المدين

image

العيسوي يسلم مساكن لأسر عفيفة في الجفر والعقبة

75ba3416-7935-452c-a6e5-810fe8b70fba

الهواري: تأهيل المراكز الصحية لتقديم أفضل الخدمات يأخذ الأولوية

وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة- (أرشيفية- تصوير_ ساهر قداره)

إقرار منظومة تشريعات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

618670c7926a5

1,876 مليار دولار عجز تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية

5454546546546454564

الصحة تبحث خلال أيام إعطاء لقاح كورونا للأطفال

أخبار متعلقة
الخارجية الوكيل

الأردن يدين هجوما إرهابيا في النيجر

وزارة الخارجية

الأردن يعزي بضحايا تفجير إرهابي استهدف مسجداً بأفغانستان

دار رئاسة الوزراء في عمان- %28أرشيفية%29

الخارجية تعلن عن رقم طوارئ للأردنيين في لبنان

1020211393248611953065

الخارجية لـ الوكيل: ندعو والدة الطفلة أنوار المتوفية إلى مراجعة الوزارة

الخارجية

الاردن يدين محاولة اغتيال محافظ عدن

الرئاسة

الأردن يعزي روسيا بضحايا سقوط طائرة في جمهورية تتارستان