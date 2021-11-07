الأردن يدين محاولة اغتيال رئيس العراق الكاظمي

الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات محاولة الاغتيال الإرهابية الفاشلة التي تعرض لها رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق مصطفى الكاظمي، فجر اليوم الأحد.

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وأكّدت الوزارة وقوف وتضامن المملكة التام مع جمهورية العراق وشعبها الشقيق، ودعمها الكامل لأمنه واستقراره، ولجهود الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب، وتعزيز المسيرة الديمقراطية والمحافظة على الإنجازات الوطنية. وشدّدت الوزارة على إدانة واستنكار المملكة التام لكافة الممارسات والأعمال الإرهابية الجبانة التي من شأنها تهديد أمن واستقرار العراق الشقيق.