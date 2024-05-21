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الأردن يدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها

الثلاثاء، 21-05-2024 11:50 ص

الأردن يدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها

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الوكيل الإخباري - أدان الأردن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء في مدينة جنين ومخيمها، وفقا لتصريحات صحفية لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي.

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وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم، إنّ الضفة الغربية تعاني من إجراءات لا شرعية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث إنّ الحصار الاقتصادي الذي تواجهه الضفة الغربية ينعكس بشكل سلبي على تحرك السلطة الفلسطينية بتوفير الخدمات والمصاريف للفلسطينيين العاملين بها وغيرهم.


وأضاف أن الجهود المبذولة للتوصل لوقف لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة.


وأكّد أن السلام يتحقق عبر حل الدولتين وفق القانون الدولي والاتفاقيات بما ينهي الاحتلال ويلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، سبيلا وحيدا لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

 




 

 


 

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