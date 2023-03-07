الثلاثاء 07-03-2023
الوكيل الاخباري

الأردن يدين الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية

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الثلاثاء، 07-03-2023 08:20 م

الأردن يدين الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية

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الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة للمدن الفلسطينية المحتلة، والاعتداءات المتواصلة عليها، وآخرها العدوان على مدينة جنين اليوم.

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي على الموقف الأردني بضرورة وقف التصعيد والحملات ضد الشعب الفلسطيني وبشكل فوري، محذراً من أن استمرار هذه الحملات سيؤدي إلى المزيد من التدهور، وتوسيع دوامات العنف، ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة على ضرورة التحرك الفوري لوقف الإجراءات الأحادية وحماية حل الدولتين، عبر وقف جميع هذه الحملات والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية واللاقانونية، والانخراط الجدي في مفاوضات فاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل الذي ينهي الاحتلال، ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧.

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