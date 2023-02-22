الأربعاء 22-02-2023
الوكيل الاخباري

السفير أبو الفول يقدم أوراق اعتماده لرئيسة جمهورية سلوفينيا

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

جلسة توعوية بالكورة حول الوقاية من مرض السرطان

وزير الخارجية ينقل رسالة من الملك إلى رئيس رواندا

أكثر من 7 آلاف أرملة ومطلقة لم تستطع الحصول على راتب مورثها

الفايز يرعى احتفال نقابة المقاولين بعيد ميلاد الملك

الأردن يدين الاقتحامات الإسرائيلية لنابلس

ترقيات أكاديمية في البلقـاء التطبيقية - اسماء

الجامعة العربية تدين مجزرة نابلس

الصفدي ورئيس مجلس الشيوخ الكندي يؤكدان أهمية الوصاية الهاشمية في القدس

الأربعاء، 22-02-2023 06:30 م

الأردن يدين الاقتحامات الإسرائيلية لنابلس

1120221223170957202002


الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة والاعتداءات المتكررة عليها، وآخرها العدوان على مدينة نابلس اليوم.

واستنكر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي مواصلة إسرائيل لحملاتها العسكرية، وأعاد تأكيد الموقف الأردني بضرورة وقف هذه الحملات، والعمل الفوري على وقف التصعيد تجنباً للمزيد من التدهور ووقف أسبابه وتحقيق التهدئة، محذراً من انعكاسات هذا التدهور على الجميع.

اضافة اعلان


وقال إن الأردن يعمل بشكل مكثف مع جميع الأطراف لتحقيق ذلك.

وشدد على ضرورة إيجاد أفق سياسي حقيقي يحول دون استمرار دوامة العنف ويوقف التدهور ويؤدي إلى استئناف المفاوضات وصولاً لحل الصراع على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6

السفير أبو الفول يقدم أوراق اعتماده لرئيسة جمهورية سلوفينيا

220231815564185228277

جلسة توعوية بالكورة حول الوقاية من مرض السرطان

الصفدي 2

وزير الخارجية ينقل رسالة من الملك إلى رئيس رواندا

220235172031822332992

أكثر من 7 آلاف أرملة ومطلقة لم تستطع الحصول على راتب مورثها

wwwwrrrr

الفايز يرعى احتفال نقابة المقاولين بعيد ميلاد الملك

2202322103916524952076

ترقيات أكاديمية في البلقـاء التطبيقية - اسماء

أخبار متعلقة
999

وصول طائرة إغاثة أردنية إلى تركيا للمتضررين من الزلازل

الصفدي 2

الصفدي : القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى

وزارة الخارجية

الخارجية تدين الهجوم الإرهابي في جمهورية باكستان

ط

الأردن يعزي نيوزيلندا بضحايا إعصار غابرييل

وزارة الخارجية

الخارجية تتابع حادثة دهس أردني في السعودية وحالته خطرة

xVNB1X-J_400x400

الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يصدر تقريره لشهر كانون الثاني