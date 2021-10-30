الأردن يدين التفجير الإرهابي قرب مطار عدن

الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من بوابة مطار عدن الدولي، مساء اليوم السبت، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.



وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول إدانة واستنكار المملكة الشديدين لكافة الأفعال والممارسات الإرهابية



مُؤكداً وقوف وتضامن المملكة التام مع حكومة الجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق، ومُعرباً عن أحر التعازي لأسر الضحايا، ومُتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

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