بيان حكومي بشأن الاحداث في لبنان

الوكيل الاخباري - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن قلقها إزاء تطورات الأوضاع التي وقعت في العاصمة اللبنانية بيروت صباح اليوم، داعيةً الى ضبط النفس، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، والابتعاد عن العنف لما فيه مصلحة الجمهورية اللبنانية الشقيقة.



وأكّدت الوزارة دعم المملكة المطلق ووقوفها إلى جانب لبنان الشقيق في كل ما من شأنه أن يعزز أمنه واستقراره، ويُلبي طموحات شعبه العزيز، ويحمي مصالح ومكتسبات الأشقاء في لبنان.

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