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الإثنين، 19-07-2021 10:36 م

الأردن يدين التفجير الذي استهدف سوق الوحيلات في بغداد

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الوكيل الاخباري -  دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التفجير الإرهابي الذي استهدف سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأبرياء.اضافة اعلان


وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا التفجير الإرهابي الجبان.

كما شدد الفايز على وقوف المملكة إلى جانب العراق الشقيق في مواجهة كل ما يهدد استقراره وأمنه وأمن شعبه الشقيق. وأعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب العراق الشقيق ولذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

 




 

 


 

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