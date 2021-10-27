الأردن يدين الهجوم الارهابي الذي استهدف مدنيين في العراق

الوكيل الاخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاربعاء، الهجوم "الإرهابي" الذي استهدف مدنيين بمحافظة ديالى في جمهورية العراق،الثلاثاء،وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.



وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الأفعال والممارسات الإرهابية، مُؤكداً وقوف وتضامن المملكة التام مع جمهورية العراق في وجه كل ما يُهدد استقراره وأمنه،



وأعرب عن خالص التعازي لحكومة وشعب العراق الشقيق ولذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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