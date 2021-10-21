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الخميس، 21-10-2021 01:16 م

1.6 مليار دينار حجم حوالات الأردنيين في الخارج خلال 8 أشهر

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الوكيل الاخباري- ارتفعت حوالات الأردنيين في الخارج  خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 1%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقا لأرقام البنك المركزي الأردني، وصل حجم حوالات الأردنيين في الخارج حتى نهاية شهر آب/أغسطس من العام الحالي إلى 1.6 مليار دينار.

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت حوالات الأردنيين في الخارج خلال شهر آب/أغسطس من العام الحالي بنسبة 3.5% لتصل إلى 194 مليون دينار. 

ويتجاوز عدد المغتربين الأردنيين في الخارج مليون فرد، موزعين على نحو 70 دولة، بحسب إحصاءات صادرة عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

وأظهرت بيانات أن 79.5 % من المغتربين متواجدون في دول الخليج العربي، و11 % في الولايات المتحدة وكندا، و3.4 % في أوروبا، و3 % في باقي الدول العربية، والنسبة المتبقية في باقي دول العالم.

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