1.6 مليار دينار حجم حوالات الأردنيين في الخارج خلال 8 أشهر

الوكيل الاخباري- ارتفعت حوالات الأردنيين في الخارج خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 1%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.



ووفقا لأرقام البنك المركزي الأردني، وصل حجم حوالات الأردنيين في الخارج حتى نهاية شهر آب/أغسطس من العام الحالي إلى 1.6 مليار دينار.



وعلى المستوى الشهري، ارتفعت حوالات الأردنيين في الخارج خلال شهر آب/أغسطس من العام الحالي بنسبة 3.5% لتصل إلى 194 مليون دينار.



ويتجاوز عدد المغتربين الأردنيين في الخارج مليون فرد، موزعين على نحو 70 دولة، بحسب إحصاءات صادرة عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.



وأظهرت بيانات أن 79.5 % من المغتربين متواجدون في دول الخليج العربي، و11 % في الولايات المتحدة وكندا، و3.4 % في أوروبا، و3 % في باقي الدول العربية، والنسبة المتبقية في باقي دول العالم.

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