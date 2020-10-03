الأردن يرحب بتوقيع اتفاق جوبا للسلام

الوكيل الاخباري -

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رحب الأردن السبت بتوقيع اتفاق جوبا للسلام بين الحكومة الانتقالية لجمهورية السودان، وعدد من الحركات المسلحة، في مدينة جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان.وهنأ وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في بيان صحفي، جمهورية السودان بهذا الإنجاز الكبير، وأكد أهميته كخطوة تاريخية على طريق تكريس الأمن والاستقرار في السودان، وتلبية طموحات الشعب السوداني في النمو والازدهار.وأكد الصفدي أن الأردن بتوجيه جلالة الملك عبدالله الثاني يقف إلى جانب الأشقاء في السودان في سعيهم لتجاوز التحديات، وتكريس الاستقرار والسلام، وبناء المستقبل الآمن المنجز للشعب السوداني الشقيق.وأشاد الصفدي بجهود جميع الأطراف في التوصل لهذا الاتفاق التاريخي.