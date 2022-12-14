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الأربعاء، 14-12-2022 06:33 م

الأردن يستقبل أولى رحلات طيران ويز اير منخفض التكاليف من لندن

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 الوكيل الاخباري - استقبل مطار الملكة علياء الدولي، أولى رحلات طيران "ويز اير" "Wizz Air UK " القادمة من مطار لندن لوتن، وذلك إيذانًا ببدء تسيير ثلاث رحلات مباشرة أسبوعيًا بين عمّان ولندن عبر شركة الطيران منخفضة التكلفة.

وبحسب بيان، اليوم الأربعاء، أكد وزير السياحة والآثار ورئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة نايف حميدي الفايز، أهمية انطلاق رحلات جوية جديدة مباشرة بين العاصمة الأردنية عمّان ولندن عاصمة المملكة المتحدة من خلال طيران "UK Wizz Air".

وأضاف: يأتي تدشين هذا المسار الجوي في إطار سعي هيئة تنشيط السياحة لترويج المنتج السياحي الأردني؛ حيث حققت الهيئة نشاطًا إيجابيًا في مؤشرات الدعم والجذب السياحي".

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