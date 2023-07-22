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الأردن يستنكر حرق نسخة من المصحف الشريف في الدنمارك

السبت، 22-07-2023 03:10 م

الأردن يستنكر حرق نسخة من المصحف الشريف في الدنمارك

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الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام متطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن يوم أمس، فعلاً من أفعال الكراهية، ومظهراً من مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان.اضافة اعلان


وأكدت الوزارة رفضها واستنكارها لهذه الأفعال والتصرفات غير المسؤولة التي تستفز مشاعر المسلمين، وتؤجج الكراهية، وتهدد التعايش السلمي.

وشددت الوزارة على أن تكرار مثل هذه الأفعال والتصرفات العنصرية يتطلب من المجتمع الدولي حشد الجهود للتصدي لها وعدم السماح بها، وسن القوانين التي تجرم الإساءة للرموز والمقدسات الدينية وتمنعها، والعمل على نشر ثقافة السلام وقبول الآخر، وزيادة الوعي بقيم الاحترام المشترك، وإثراء قيم الوئام والتسامح، ونبذ التطرف والتعصب والتحريض على الكراهية.

 




 

 


 

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