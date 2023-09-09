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السبت، 09-09-2023 01:00 م

الأردن يشارك بالمؤتمر الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة

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الوكيل الاخباري - انطلق في القاهرة، اليوم السبت، المؤتمر الـ 34 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تحت عنوان "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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ويتناول المؤتمر الذي يشارك به ممثلا عن الأردن، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، جوانب مهمة في الفضاء الإلكتروني والتطور التكنولوجي، وما يرتبط بهما أو يدور في فلكهما من وسائل ذات أثر بالغ في بناء الوعي بصفة عامة، وقضايا الخطاب الديني بصفة خاصة.


وأكد وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، ضرورة الوقوف بدقة على وسائل التطور التكنولوجي لتعظيم الاستفادة من إيجابياتها، وتفادي مخاطرها، والتغلب على تحدياتها، وبخاصة ما يتصل بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في خدمة المجال الدعوي، مؤكدا أنه إضافة للوسائل القائمة من الدعوة المباشرة أو الافتراضية، وليس بديلًا عن أي منهما.


وأشار جمعة إلى أهمية أن يخرج الاجتماع بسبل جديدة لاستخدام وسائل التواصل الإلكتروني والتقنيات استخدامًا رشيدًا لملىء الفراغ في هذا المجال وعدم تركه للمتطرفين أو العابثين والاتفاق على سبل توظيف الفضاء الإلكتروني في دعم قضايا التسامح الديني، وترسيخ أسس العيش المشترك والسلام العالمي.


 




 

 


 

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