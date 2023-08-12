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السبت، 12-08-2023 12:35 م

وزير الداخلية يوضح حول التأشيرة الالكترونية

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الوكيل الاخباري - قال وزير الداخلية مازن الفراية، السبت، إن 55 ألف سوري تمكنوا من زيارة الأردن للسياحة سواء أكانوا قادمين من بلدهم أو من أوروبا، وذلك بعد تسهيلات منحها الأردن لهم.

وأوضح الفراية خلال لقائه مجموعة من رجال الأعمال للحديث عن دور وزارة الداخلية في خدمة المستثمرين، أن "الأردن سهل كثيرا من إجراءاته للدخول وجزء منها يتعلق بالسوريين الموجودين خارج الأردن وتوطنوا خارجه، حيث سمح لهم بدخول الأردن لرؤية أهلهم إضافة لفتح مجال أمام المجموعات السياحية.

الفراية رأى أنه "مع تقدم الوقت يلمس المستثمرون والمواطنون تحسنا بمستوى الخدمات"، مشيرا إلى أن "وزارة الداخلية سيادية فهي التي تسمح وتمنع دخول الأشخاص للبلاد".

ولفت الفراية إلى أن الوزارة "تسعى لدخول أكبر عدد للأردن مع حفظ الأمن الوطني"، مشيرا إلى أن الوزارة "تمنح تأشيرة إلكترونية (online) لخمس سنوات ومتعددة السفر ويمكن لصاحبها زيارة الأردن وقتما يشاء".

وبين أن "بعض الدول بحاجة لموافقات عند طلب التأشيرة"، متحدثا عن أن "استحداث التأشيرة إلكترونيا هو جديد حيث كانت في الماضي فقط 6 أشهر، الآن متاحة لسنة ولخمس سنوات وإلكترونيا".

وفي حديثه عن الإقامة قال إنه "جرى توحيدها ويمكن تجديدها باليوم ذاته".

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